Almanya'da skandal! Türk kökenli çocuk polis şiddetine uğradı
Almanya’nın Duisburg kentinde yaşayan 13 yaşındaki E.A.'nın seçim afişini yırttığı gerekçesiyle polisler tarafından ters kelepçe takılarak karakola götürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.
Almanya’nın Düsseldorf iline bağlı Duisburg kentinde 13 yaşındaki E.A. polislerin sert müdahalesine maruz kaldı.
Seçim afişini yırttığı gerekçesiyle ihbar edilen E.A., 12 Nisan Salı günü polis ekipleri tarafından omzuna bastırılıp ters kelepçe takılarak karakola götürüldü. Sosyal medyada yansıyan görüntülerde Altınbaş’ın polislerin müdahalesi sırasında ağladığı ancak polislerin aldırmadığı kaydedildi.
13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BABASI KONUŞTU
E.A.'nın babası Mustafa Ersen Altıntaş, olay sonrası E.A.'yı hastaneye götürdüklerini ve oğlunun kafasında, boynunda ve sırtında darp izleri bulunduğunu söyledi.
Baba Altınbaş, 13 yaşındaki bir çocuğa ters kelepçe takılarak karakola götürülmesinin yasal olmadığını belirterek, polisler hakkında dava açacaklarını ifade etti.
“POLİSİN MÜDAHALESİNDE NEFES ALAMADI!”
Oğlunun kendisine, polisler üzerine çıktığında nefes alamadığını ve sesinin çıkmadığını söylediğini açıklayan Mustafa Ersen Altıntaş, Emirhan'ın görüntülerinin polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'u hatırladığını belirtti. Baba Altınbaş ayrıca olay sonrası Emirhan’ın psikolojisinin bozulduğunu ve oğlunun sürekli ağladığını sözlerine ekledi.
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