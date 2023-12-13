Almanya'da darbe girişimi: 27 üye suçlandı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 08:40

Güncelleme: 13.12.2023 - 08:40

Almanya’da Federal Meclis'i basmayı ve hükümeti devirmeyi planladığı iddia edilen aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşı) örgütünün 27 üyesi tutuklanmalarından 1 yıl sonra hazırlanan iddianamede, terör örgütüne destek, vatana ihanet girişimi ve darbe planlamakla suçlandı. İddianamede, örgüt üyelerinin devlet kurumlarını ve otoritesini reddettiği ve 2021 yazından itibaren darbe için somut hazırlıklar yaptığı belirtildi. İddianamede ayrıca, örgütün lideri iş adamı Heinrich XIII Prens Reuss’un darbeye destek sağlamak için Rus hükümetinin temsilcileriyle görüşmeye çalıştığı aktarılarak, Reuss’un Rusya'daki bağlantılarının bu talebi kabul ettiğine dair herhangi bir delil bulunamadığını ifade edildi.

Savcılar, örgütün parlamentoya milletvekillerini tutuklamak ve sistemi devirmek için silahlı bir grup göndermeyi planladığını, bu amaçla askeri personel topladığını, teçhizat aldığını ve hatta atış talimi yaptığını aktardı. Savcılar, örgüt üyelerinin iktidarın ele geçirilmesi sırasında insanların öldürüleceğinin farkında olduğunu ifade etti.

Suçlananlar arasında eski AfD milletvekili ve Berlin yargıcı Birgit Malsack-Winkemann yer alırken, örgütün büyüklüğü ve iddia edilen komplonun karmaşıklığı göz önüne alınarak, şüphelilerin yargılanması, Frankfurt, Münih ve Stuttgart'taki üç yüksek bölge mahkemesi tarafından yürütülecek.