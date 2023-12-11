İtalya, Almanya ve Fransa’dan AB’ye Hamas ve destekçileri için özel yaptırım çağrısı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:49

Güncelleme: 11.12.2023 - 16:51

Birliğin en büyük üç ülkesinin dışişleri bakanları, bugün Brüksel’de yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış Politika ile Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilci Josep Borrell’e bir mektup yazdı.

İtalyan haber ajansı Ansa’ya göre üç bakan ortak mektupta, Borrell'in İsrail ile dayanışma içinde, Hamas liderlerine karşı özel bir yaptırım rejimi oluşturma önerisini desteklediklerini söyledi.

İtalyan Bakan Antonio Tajani, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ve Fransız Bakan Catherine Colonna, "AB'nin Hamas üyelerini, bağlantılı grupları ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini destekleyenleri hedef almasına izin verecek öneriye tam destek verdiklerini’’ belirtti.

Reuters ajansı da mektupta, AB’nin "terörist Hamas örgütü ve destekçilerine karşı gerekli tüm tedbirleri almasının önemli olduğunun’’ yazıldığını duyurdu.

Avrupa Birliği halihazırda Hamas’ı terör örgütü olarak tanımlıyor, dolayısıyla birlik içinde örgüte ait olduğu belirlenen fonların ve varlıkların dondurulması mevcut koşullarda da mümkün.

Yeni bir yaptırım rejimi kabul edilirse ne şekilde uygulanacağı ilerleyen aşamalarda belirlenecek.

Bugünkü AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, Josep Borrell yönetimindeki Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından geçen hafta bir belge hazırlanmıştı. Diplomatik belgede, Dışişleri Bakanları’nın değerlendirmesi istenen seçenekler sıralanıyor, AB’nin Hamas ve finansmanı üzerindeki yaptırımları sertleştirmeyi ele alması gerektiği belirtiliyordu.

Ayrıca, Batı Şeria’da şiddetten sorumlu İsrailli yerleşimcileri hedef alacak yaptırımlardan, olası vize yasaklarından da söz ediliyordu.

Josep Borrell, bugünkü Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada da Gazze’deki durumu görüşeceklerini söyledi. Borrell, "Sivil kayıpların, masum sivil kayıpların sayısı artmaya devam ediyor’’ dedi ve "insani durumu daha az korkunç hale getirebilmek için’’ üye ülkelerin ateşkes ya da çatışmalara bir dizi ara verilmesi talebi üzerinde anlaşması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden Gazze’de ateşkes çağrısı kararı çıkmamasının "üzücü’’ olduğunu söyleyen Borrell, "Bu esnada bombardıman olağanüstü bir yoğunlukla devam ediyor. G7 toplantılarında ve diğer toplantılarda İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde kullandığı taktiklerin aynısını güneyde de kullanmaması gerektiğini söylüyorduk. Ama durum aynı, hatta belki daha kötü’’ dedi.