Almanya'da hayat felç: İşçiler, 'yüksek enflasyon'a karşı daha fazla ücret için greve gitti

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 13:39

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 13:41

Almanya’da Ver.di Sendikası ile Demir Yolu ve Ulaşım Sendikası’nın (EVG) çağrısı üzerine uyarı grevi yapılıyor. Üç milyona yakın üyesi olan sendikaların kararıyla 7 eyalette havalimanları, limanlar, tren yolları, otobüsler ve metroda hayat durdu. Diğer kamu hizmeti sektörlerinde çok sayıda küçük grev oldu ama bugünkü ülkede son on yıllardaki en büyük grev olarak kayıtlara geçti.

Alman Demiryolları, sendikanın çağrısıyla yapılan grev nedeniyle şehir içi ve şehirler arası çok sayıda seferin iptal edildiğini açıkladı. Greve Almanya'da otoyolların finansmanı, planlaması ve inşasından sorumlu olan otoban işletmesi de katılıyor. Bazı tünellerin kapatılacağı açıklandığı için sürücülere alternatif yolları kullanmaları tavsiye edildi. Başkent Berlin hariç Almanya genelinde birçok havalimanı grevlerden etkileniyor. Bunun yanı sıra limanlarda da gemi trafiği durdu.

Greve katılan Verdi ve EVG sendikaları, Almanya'nın en büyükleri arasında yer alıyor. Verdi, toplu taşıma ve havaalanları da dahil olmak üzere kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışanı temsil ediyor. EVG ise Almanya'nın ulusal demir yolu işletmecisi olan Deutsche Bahn'da ve diğer otobüs şirketlerinde yaklaşık 230 bin çalışanı temsil ediyor.

Almanya'da yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE), şubatta beklentilere paralel şekilde yüzde 8,7 olarak açıklanmıştı. Destatis verilerine göre, tüketici fiyatları şubat ayında, ocak ayına göre yüzde 0,8 artmıştı.