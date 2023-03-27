Almanya’da grev yüzünden toplu ulaşım kullanılamayacak

Almanya’da en büyük iki sendikanın düzenlediği grevler yüzünden toplu ulaşım neredeyse hiçbir şekilde kullanılamayacak.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 06:59
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Münih havalimanında grev yüzünden iki gün boyunca uçuşlar iptal edildi
EPA
Münih havalimanında grev yüzünden iki gün boyunca uçuşlar iptal edildi

Almanya’da en büyük iki sendikanın düzenlediği grevler yüzünden toplu ulaşım neredeyse hiçbir şekilde kullanılamayacak.

Pazarı pazartesiye bağlayan gecenin ilk saatleri itibarıyla havalimanları, limanlar, tren yolları, otobüsler ve metroda 24 saat sürecek grev başladı.

Sendikalar, üyelerinin yükselen enflasyon dolayısıyla daha fazla ücret almasını talep ediyor. Bugün düzenlenen grev, ülkede yıllardır gerçekleşen en büyük iş bırakma eylemi.

Üç milyona yakın üyesi olan Verdi ve EVG sendikaları, böylece bugün başlayacak maaş müzakerelerinde işverenler üzerinde baskı yaratmayı amaçlıyor. Verdi yüzde 10,5 zam isterken EVG’nin talebi yüzde 12.

Ülkenin ulusal tren şirketi olan Deutsche Bahn ise grevi “gereksiz ve aşırı” olarak tanımladı. Bu ayın başında posta çalışanları yüzde 11,5 zam elde etmişti.


BBC Türkçe
Almanya grev

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