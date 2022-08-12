Almanya'da iki hız treni çarpıştı: 34 yaralı
Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Legoland eğlence parkında 2 hız treninin çarpışması sonucu 2'si ağır 34 kişi yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Günzburg kentindeki Legoland eğlence parkında korkunç bir kaza yaşandı. İki hız treninin çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 34 kişi yaralandı. Kazanın ardından çıkan yangına olay yerine sevk edilen 3 helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından müdahale edildi.
Almanya'nın Klotten bölgesinde geçtiğimiz hafta 1 kadın hız treninden düşerek hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- Renkli anlar: İstanbul Boğazı'nda yunus şöleni
- Bakkal, Arctic Monkeys üyelerini kovdu
- Uçak biletlerine zam haberi geldi
- Büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru viral oldu
- Saldırının ardından mesleği bırakıyor
- KGM duyurdu: Tek şeride düşürülecek
- Akşener mikrofonu uzattı: Esnaf iktidara sert çıktı
- 132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’nda
- Kamyondaki 500 kovan arı yandı
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigara ve alkol fiyatlarına dev zam beklentisi
- D vitamini azaldığında vücudumuzda neler olur?
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- 'ÖTV' üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- 'Merkez'de de beyin göçü başladı
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı
- 'Bir soygunun çirkin hikayesi burada'
- MHP'den 'Sokak Kedisi'ne tehditler