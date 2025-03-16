Almanya’da kan donduran saldırı: Saldırgan, kadını ateşe verip kaçtı
Almanya’nın doğusundaki Gera kentinde bir saldırgan, bir tramvayda bir kadının üzerine yanıcı bir sıvı dökerek ateşe verdi.
Almanya’nın doğusundaki Gera kentinde bir saldırgan, bir tramvayda bir kadının üzerine yanıcı bir sıvı dökerek ateşe verdi.
Ağır yaralanan 46 yaşındaki kadın helikopterle hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Tramvaydaki yolcular, acil durum düğmesine basarak aracı durdurdu. Bu sırada saldırgan tramvaydan inerek kaçmayı başardı.
Tramvay sürücüsü hızla alevleri söndürmeye çalıştı, ancak kadın hayati tehlike arz eden yaralarla hastaneye sevk edildi.
POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Alman polisi, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Saldırının nedeni ya da dökülen sıvının tam olarak ne olduğu henüz bilinmiyor.
Yetkililer, olayın bireysel bir saldırı mı yoksa başka bir motivasyonu olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor.
Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırganın kimliği belirlenmeye çalışılıyor.
Olay Almanya’da büyük yankı uyandırırken, yetkililer bölge halkını dikkatli olmaya çağırdı.
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