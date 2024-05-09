Almanya'da 'kebap' krizi: Sol Parti, 'sübvansiyon' çağrısı yaptı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:06

Güncelleme: 09.05.2024 - 11:06

Alman Sol Parti'nin (Die Linke) kebap fiyatlarını normal düzeyde 4.90 Euro ve öğrencilere yönelik 2.50 Euro ile sınırlandırmak için devlet fonlarını kullanmayı önerdiği bildirildi.

Almanya'nın ulusal yemeklerinden biri olduğu belirtilen etli gözleme yemeğinin şu anda ortalama 8 Euro civarında olduğu belirtilirken, Sol Parti bu rakamın enflasyonla birlikte arttığını açıkladı.

BILD'e konuşan Alman Sol Parti'nin yürütme kurulu üyesi Kathi Gebel, “Gençler, 'Olaf, kebabı daha ucuz yap' dediğinde, o zaman bu bir internet şakası değil, ciddi bir yardım çığlığı! Gıdanın lüks bir ürün haline gelmemesi için devlet müdahale etmelidir” dedi.

BILD, Alman Sol Parti'nin ülkede her yıl 1.3 milyar kebap yendiğini ve önerilen sübvansiyonların potansiyel olarak “neredeyse dört milyara” mal olabileceğini söyleyen bir rapora dikkat çekti.

Partiye göre kebap dükkanlarının kira ve elektrik masrafları artıyor ve bu da tüketiciler için fiyatları yükseltiyor.

Başbakan Olaf Scholz'un her gittiği yerde kendisine bu konuda sorular sorulduğunu belirtmesiyle kebap fiyatları Alman siyasetinde bir şaka konusu haline geldi.