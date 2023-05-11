Almanya'da Mercedes fabrikasında silahlı saldırı: 2 ölü

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sindelfingen’de bulunan Mercedes fabrikasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2023 - 13:50
Almanya'da Mercedes fabrikasında silahlı saldırı: 2 ölü
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Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Stuttgart kentinin 15 kilometre güneybatısında bulunan Sindelfingen’deki Mercedes fabrikasından yerel saatle 07.45 sıralarında silah sesi yükseldi. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ludwigsburg polisinden yapılan açıklamada, fabrika binasında açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Saldırganın gözaltına alındığı, fabrikadaki tehlikenin sona erdiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, Alman medyasında saldırganın 53 yaşında olduğu aktarıldı.

Mercedes Benz tarafından yapılan açıklamada ise "Yetkililerle temas halindeyiz ve olayı aydınlatmaya çalışıyoruz. Çalışanların güvenliği her şeyden önce gelir” ifadeleri kullanıldı.

Saldırganın ve saldırıda hayatını kaybedenlerin Türk olduğu iddia ediliyor.


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