Çocuğa şiddetle gündeme gelmişti: Bedir Efendi Kuran Kursu'nda 'cinsel istismar' iddiası!
HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bir çocuğa şiddet uygulanmasına ilişkin görüntülerle gündeme gelen Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan Bedir Efendi Hafızlık Kuran Kursu ile ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Koçyiğit, ‘2019 yılında kursta yatılı olarak kalan iki erkek çocuğun başka çocuklar tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ve 2019'da konuyla ilgili dava da açıldığını’ belirterek, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nu göreve çağırdı.
HDP İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olan Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan Bedir Efendi Hafızlık Kuran Kursu’nda bir kişinin kurstaki bir çocuğa şiddet uygulamasına ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine yazılı açıklama yaptı. Söz konusu kursla ilgili yeni iddiayı dile getiren Koçyiğit’in açıklaması şöyle:
“Edindiğimiz bilgiye göre kursta yatılı olarak kalan 2008 ve 2007 doğumlu iki erkek çocuğun başka çocuklar tarafından cinsel istismara maruz kaldıkları ve olaya ilişkin 2019 yılında dava açıldığı, Kuran kursu yetkilileri bakımından ise herhangi bir sorumluluğa gidilmediği yönündedir. Bu korkunç olay şunu göstermektedir ki bahsi geçen Kuran kursu geçmiş yıllarda da çocuklara yönelik çeşitli suçların yaşandığı bir mekân halindedir. Fakat Kuran kurslarında sadece din eğitimi verildiği iddia edilerek bu olayların üstü kapatılmıştır. Bu korkunç olay şunu göstermektedir ki bahsi geçen Kuran kursu geçmiş yıllarda da çocuklara yönelik çeşitli suçların yaşandığı bir mekân halindedir.”
Koçyiğit, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun, Elbistan Bedir Efendi Kuran Kursunda inceleme yapması ve şiddet olayına yönelik personeli saptaması çağrısında da bulundu.
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