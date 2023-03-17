Almanya'da şoke eden olay: 12 ve 13 yaşındaki iki arkadaş! Cinayeti itiraf ettiler...

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 13:25

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 21:11

Almanya'nın Koblenz kentinde, 12 ve 13 yaşındaki kız çocukları, 12 yaşındaki sınıf arkadaşları Luise'yi bıçaklayarak öldürdüklerini itiraf etti.

Luise'nin ailesi, Luise'nin 13 yaşındaki arkadaşını yaklaşık 3 km ötedeki evinde ziyaret ettikten sonra geri dönmemesi üzerine kayıp ihbarında bulundu.

DailyMail'in haberine göre, tanıklar, Luise ve 13 yaşındaki arkadaşının, 12 yaşındaki arkadaşı ile ormanlık alanda yürürken gördüklerini ifade etti.

Luise'nin cesedi kayıp ihbarından bir gün sonra, polisin bölgede yaptığı geniş çaplı bir aramanın ardından evinden çok da uzak olmayan ormanlık bir alanda bulundu.

Polis, Luise'nin küçük bir bıçakla 30'dan fazla kez bıçaklandığını açıkladı.

ÇELİŞKİLİ KONUŞMALARI ELE VERDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 13 yaşındaki kızın, 12 yaşındaki kızı kendisine yardım etmeye zorladığı yer alırken iki kızın çelişkili ifadeler verdikten sonra suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

Koblenz polis şefi Florian Locker, iki kızın "cinayet ile ilgili açıklamalarda bulunduklarını ve sonunda suçu kabul ettiklerini" söyledi.

Koblenz savcısı Mario Mannweiler düzenlediği basın toplantısında "Çocuk çok sayıda bıçak yarası ve bunun sonucunda meydana gelen kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Cinsel bir suç işlendiğine dair herhangi bir belirti olmadığını" ifade etti.

Kızların ve Luise'nin birbirlerini tanıdığını belirten savcı, Almanya'da cezai sorumluluk yaşının 14 yaştan başlaması sebebiyle 2 kızın davası hakkında ayrıntı vermekten kaçındı.

Yetkililer, cinayet itiraflarının yapılmış olmasına karşın, "cinayet aleti, henüz bulunamadı" dedi.