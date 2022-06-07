Almanya'da süpermarkette silahlı saldırı
Almanya'da bulunan süpermarkete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Marburg savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Almanya'nın Hessen eyaletindeki Schwalmstadt beldesinde bulunan süpermarkette silahlı saldırı gerçekleşti.
Polisin yaptığı açıklamada, olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.
Görgü tanıkları, ölen kadının kendisini takip eden kişiden kurtulmak ya da yardım istemek için süpermarkete girdiğini, saldırganın kadını vurduktan sonra silahı kendine doğrultup intihar ettiğini anlattı.
Ölenlerin kimlikleri ya da milliyetleri hakkında açıklamaya yapmayan polis, olayın gerçekleştiği bölgede yaşayanlar için tehlikenin olmadığını duyurdu.
Marburg savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
- Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçılığa cevap verdi
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
- Su borusu patlayınca yol yarıldı; O anlar kamerada
- Ankara'da sel etkili oluyor: Yolcuları kepçe kurtardı
- 1134 sanatçıdan müzik yasağına karşı ortak açıklama
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'
- Bakan Özer'den devamsızlık kararı