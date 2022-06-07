Almanya'da süpermarkette silahlı saldırı

Almanya'da bulunan süpermarkete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Marburg savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA
07 Haziran 2022 Salı, 17:26
Almanya'da süpermarkette silahlı saldırı
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Almanya'nın Hessen eyaletindeki Schwalmstadt beldesinde bulunan süpermarkette silahlı saldırı gerçekleşti.

Polisin yaptığı açıklamada, olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, ölen kadının kendisini takip eden kişiden kurtulmak ya da yardım istemek için süpermarkete girdiğini, saldırganın kadını vurduktan sonra silahı kendine doğrultup intihar ettiğini anlattı.

Ölenlerin kimlikleri ya da milliyetleri hakkında açıklamaya yapmayan polis, olayın gerçekleştiği bölgede yaşayanlar için tehlikenin olmadığını duyurdu.

Marburg savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.


Almanya silahlı saldırı

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