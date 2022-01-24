Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı
Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırıda bulunulduğu bildirildi.
Mannheim polisinden yapılan açıklamada, üniversiteye ait amfide bir saldırı gerçekleştirildiği ve çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.
Polis, saldırganın öldüğü bilgisini paylaşırken, Bild gazetesi intihar ettiğini kaydetti. Ancak saldırganın intihar mı ettiği yoksa polis ya da bir başkası tarafından mı etkisiz hale getirildiği konusunda henüz resmi bilgi verilmedi.
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Saldırının düzenlendiği kampüste, botanik bahçesi ve üniversite hastanesinin bölümlerinin olduğu öğrenildi.
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