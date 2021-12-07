Almanya’da Yeşiller Partisi koalisyon protokolüne onay verdi
Almanya’da Yeşiller Partisi, yeni hükümeti kurmak için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü onayladı.
Yeşiller Partisi Genel Sekreteri Michael Kellner, Berlin’de yaptığı açıklamada, koalisyon protokolünün oylamasına 71 bin 214 üyenin katıldığını belirtti. Oylamada 71 bin 150 oyun geçerli sayıldığını aktaran Kellner, oyları geçerli olan üyelerin yüzde 86’sının koalisyon protokolüne onay verdiğini ifade etti.
SPD ve FDP, 4-5 Aralık’ta düzenlenen genel kurullarda koalisyon protokolünü onaylamıştı. Yeşiller ise koalisyon protokolünü ve bakanlıklara getirilecek isimleri 120 binden fazla üyenin onayına sunmuştu.
TRAFİK LAMBASI KOALİSYONU
Hükümette yer alacak partilerin renklerinden (kırmızı-sarı-yeşil) dolayı "trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendirilen SPD-FDP-Yeşiller koalisyonun kurulmasının yolu açıldı. Koalisyon protokolüne resmi imzaların yarın atılması, SPD'li Olaf Scholz'un da 8 Aralık'ta, Federal Meclis'te Başbakan seçilmesi planlanıyor.
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