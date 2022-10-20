Almanya'dan gaz açıklaması: Kışa iyi hazırlanmış olarak giriyoruz

20 Ekim 2022 Perşembe, 17:13

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Alman Federal Meclisi'nde gündeme ilişkin konuştu.

Olaf Scholz, Almanya'nın Rus gazına olan bağımlılığını çoktan aştığını, şimdi de gaz tüketimini yüzde 20 oranında azaltmaya çalıştığını söyledi.

Scholz, vatandaşlarına teşekkür ederek, "Birlikte gaz tüketimini %20 azaltmak için çalışıyoruz. Tasarruf ettiğimiz her kWh enerji güvenliğimizi artırıyor" ifadelerini kullandı.

AB'nin de Rusya'ya olan enerji bağımlılığından kurtulduğunu savunan Scholz, "Kışa iyi hazırlanmış olarak giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Scholz, "Gaz tüketimini %15 oranında azaltma hedefinde Avrupa düzeyinde anlaşmaya vardığımız için mutluyum. Bu, Avrupa dayanışmasının güçlü bir işaretidir ve aynı zamanda ülkemiz açısından da şimdiye kadar verilen önemli bir sinyaldir" dedi.

"RUSYA ARTIK GÜVENİLİR BİR ORTAK DEĞİL"

Rusya'nın enerjiyi "silah olarak kullandığını" dile getiren Scholz, "Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akımı 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılardan önce, Rusya bilinmeyen nedenlerle Kuzey Akım üzerinden gaz tedarikini durdurmuştu. Bu nedenle, Putin yönetimindeki Rusya artık güvenilir bir ticaret ortağı değil" diye konuştu.

Scholz, Batı'nın, Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını sürdüreceğini söyledi.

Scholz, "Rusya tarafından yaşanan gerilimleri cevapsız bırakmıyoruz. Yeni bir AB yaptırım paketi ile Rus hükümeti üzerindeki baskıyı bir kez daha artırdık. Rusya Ukrayna'daki askeri operasyonunu sürdürdüğü sürece bu süreç devam edecek" dedi.