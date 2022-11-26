Almanya'dan Karadeniz Tahıl Girişimine destek: Mali yardım yapacağız

26 Kasım 2022 Cumartesi, 16:26

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olaf Scholz, "açlığın bir daha asla silah olarak kullanılmaması gerektiğini" savundu.

Scholz, "Bu nedenle şu anda yaşadığımız Afganistan'dan Madagaskar'a, Sahel'den Afrika Boynuzu'na kadar milyonlarca insan için yıkıcı sonuçları olan son yılların en kötü küresel gıda krizini kabul edemeyiz" dedi.

BM'nin, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin genişletilmesine yönelik başarılı çabalarını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Scholz, Almanya'nın Dünya Gıda Programı ile koordinasyon halinde Ukrayna'dan tahıl tedarikini güvence altına almak için ek 10 milyon euro sağlayacağını söyledi.

Almanya'da düzenlenen G7 zirvesinde, G7 ülkeleri küresel gıda güvenliği ve açlığın önlenmesi için 4.5 milyar dolar daha taahhüt etti.