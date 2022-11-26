Almanya'dan Karadeniz Tahıl Girişimine destek: Mali yardım yapacağız
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Dünya Gıda Programı (WFP) ile koordinasyon halinde Ukrayna'dan tahıl tedarikini güvence altına almak için ek 10 milyon euro sağlayacağını söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Olaf Scholz, "açlığın bir daha asla silah olarak kullanılmaması gerektiğini" savundu.
Scholz, "Bu nedenle şu anda yaşadığımız Afganistan'dan Madagaskar'a, Sahel'den Afrika Boynuzu'na kadar milyonlarca insan için yıkıcı sonuçları olan son yılların en kötü küresel gıda krizini kabul edemeyiz" dedi.
BM'nin, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin genişletilmesine yönelik başarılı çabalarını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Scholz, Almanya'nın Dünya Gıda Programı ile koordinasyon halinde Ukrayna'dan tahıl tedarikini güvence altına almak için ek 10 milyon euro sağlayacağını söyledi.
Almanya'da düzenlenen G7 zirvesinde, G7 ülkeleri küresel gıda güvenliği ve açlığın önlenmesi için 4.5 milyar dolar daha taahhüt etti.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- O savcı için harekete geçildi
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- İstiklal'de polisle çatışma: Ölü ve yaralılar var
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- 'Evinden kovuyorlardır bunu'
- Esad’la görüşmenin iki temel katkısı olacaktır
- 'Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!'
- Tutukluların ifadeleri ortaya çıktı
- Rektörden iki ayrı skandal yanıt
- MSB duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu