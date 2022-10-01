Almanya'dan Moldova'ya askeri destek: Teçhizat ve ekipmanlar konusunda yardımcı olacağız
Almanya, Moldova'nın insansız hava araçları (İHA) ve diğer askeri teçhizatlar tedarik etme noktasında yardım edeceğini duyurdu.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Moldovalı mevkidaşı George Galbura ile Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir araya gelerek ortak basın toplantısında konuştu.
Christine Lambrecht, ülkesinin, Moldova'ya İHA ve diğer askeri teçhizatları tedarik etme konusunda yardımcı olacağını söyledi.
Lambrecht, "Moldova'nın İHA ve diğer askeri teçhizatları satın almasına yardım edeceğimizi söylersem bu bir süpriz olmaz" dedi.
Lambrecht, yardım konusunda ayrıntılara giremeyeceğini belirterek, "Şimdi doğru zaman değil, ama sizi temin ederim ki çözüm odaklı iyi şeyler bulacağız" ifadelerini kullandı.
George Galbura, Moldova'nın uzun zamandır Almanya işe askeri iş birliği yaptığını belirterek, Almanya'nın teknik yardım konusunda ülkesine çok yardımcı olduğunu dile getirdi.
Galbura, Moldovalı askerlerin Almanya'da eğitim gördüğünü ifade ederek, "Alman Savunma Bakanlığı'na teşekkür ederiz" dedi.
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