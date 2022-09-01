Almanya'dan Ukrayna çıkışı: Ukrayna’ya silah yardımı artık mümkün değil
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya Silahlı Kuvvetleri’nin depolarından Ukrayna’ya silah yardımı yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Meseberg kasabasında yapılan kabine toplantısında Ukrayna’ya silah yardımı hakkında açıklama yaptı.
Christine Lambrecht, "Savunma Bakanı olarak Almanya Silahlı Kuvvetleri’nin (Bundeswehr) Ukrayna’ya silah verebilme sınırına ulaştığını itiraf etmeliyim" dedi.
Lambrecht, gelecekte ulusal savunmayı tehlikeye atmadan Ukrayna’ya silah yardımı yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti.
Lambrecht, Rusya’ya karşı savunma amacıyla Almanya Silahlı Kuvvetleri’nin stoklarından Ukrayna’ya silah yardımı yapıldığını dile getirerek, yardımın devam etmesi durumunda, "Almanya Silahlı Kuvvetleri, ulusal ve ittifak savunmasını garanti etmede sorun yaşayabilir" dedi.
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