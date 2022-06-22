Alp Dağları'nda kırmızı kar

22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:34

Fransız Alpleri'nde karın rengi kırmızıya döndü araştırmacılar harekete geçti.

Bilim insanları, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükselikte görünen kırmızı kardan örnekler topladı.

"Kar kanı" olarak adlandırılan olaya alglerin neden olduğu düşünülüyor.

NTV'de yer alan habere göre, mikroalgler normalde yeşil renkte olsalar da, Güneş ışınlarına maruz kaldıkları için kırmızıya dönmüş olabilecekleri belirtiliyor.

Alglerin varlığı karın erimesini hızlandırıyor. Bilim insanları, alglerdeki artışın iklim değişikliğinden kaynaklanabileceğini söylüyor. Ekip karbondioksit seviyesi artığında kırmızı karın daha sık görüldüğünü belirtiyor. Algler yayılırsa, dünyanın dört bir yanındaki kar ve buzulların erimesi hızlanabilir.