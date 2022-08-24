Alplerin zirvesinde fotoğraf çekmeye çalışan kişi düşerek öldü

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:12

Polisten yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Alman adam ve 63 yaşındaki İspanyol kadın arkadaşı, Avusturya-İsviçre sınırında Alplerin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 870 metre yükseklikteki bir bölgesine yürüyüş yaptı.

Zirvede arkadaşının fotoğrafını çektikten sonra dengesini kaybeden adam yaklaşık 60 metreden düşerek öldü.

Ölen adamın cesedi polis helikopteri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.