İtalya'da Alpler'de buzul parçası koptu: 6 ölü, 30'a yakın kayıp

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:21

İtalya'nın kuzeyinde, Alpler'de yer alan Marmolada Dağı'nda bir buzul parçasının çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kar, buz ve kaya parçalarının oluşturduğu çığda kaybolduğu tahmin edilen 30'a yakın kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Dolomitler'in en yüksek tepesi olan 3300 metrelik Marmolada Dağı'nda Pazar günü öğleden sonra çok sayıda dağcının bulunduğu sırada bir buzul ve kaya parçası koparak çığa neden oldu. Arama kurtarma ekipleri 6 kişinin cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün kimliği belirlenebildi; 3'ünün İtalyan, birinin de Çek vatandaşı oldukları açıklandı.

2'si ağır durumdaki 8 yaralı arasında ise Alman vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyor.

BBC

Kayıp sayısını belirleyebilmek için yardım görevlileri bölgedeki otoparktaki araçların sahiplerine ulaşılması gibi yöntemlere de başvuruyor. Ajanslar ajansının kayıp sayısının 30'a yakın olduğunu belirtiyor.

Veneto Bölge Başkanı Luca Zaia, Dolomitlerin UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer almasının da etkisiyle bölgenin çok sayıda turist çektiğini vurguladı. Zaia, çığ sırasında yabancı turistlerin de bölgede olmasının kayıp sayısını belirlemeyi güçleştirdiğini söyledi.

Arama çalışmalarının, yeni bir çığ tehlikesi nedeniyle güçlükle ilerlediği belirtiliyor. Bu sabah arama çalışmalarına ağırlıkla havadan, helikopter ve insansız hava araçlarıyla devam edildi.

Başbakan Mario Draghi, yerel yetkililerle birlikte bugün bölgeyi ziyaret ederek arama-kurtarma ekipleriyle görüşüyor.

BBC

İklim değişikliği etkisi

Uzmanlar ve kurtarma ekipleri, buzulun kopma nedeninin bölgede aşırı yüksek seyreden hava sıcaklıklarıyla bağlantılı olduğunu vurguluyor.

Alpler Kurtarma Birliği sözcüsü Walter Milan, bölgede son günlerdeki hava durumuyla ilgili olarak "Sıcaklık olağan dışıydı" dedi. Milan, Marmolada zirvesinde sıcaklıkların son günlerde 10 dereceyi geçtiğini belirterek "Bu, aşırı sıcak demek. Anormal bir durum olduğu bariz" diye ekledi.

Kamu yayıncısı Rai'ye konuşan Klimatolog Massimiliano Fazzini de buzulun kopmasına iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırı sıcakların yol açmış olabileceğini söyledi.

Pazar günü çığdan kısa süre önce dağdan inen bir dağcı da Corriere del Veneto gazetesine tanıklıklarını anlatırken, "Trajediden 15 dakika önce Marmolada'dan inmiştik. Hava sıcaktı, kar azdı ve erimişti" dedi. Michela isimli tanık, en son 2 yıl önce bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek gözlemlerini "Buzulun şu anki hali bizi çok şaşırttı, çok korkunç durumda. Karın rengi siyaha dönmüş, boşluklarla dolu" diye aktardı.