Altı haftalık savaş sonrası ilk temas: ABD ve İran masaya oturuyor

ABD ile İran arasında yapılacak kritik görüşme öncesinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Altı hafta süren ve Orta Doğu’da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan savaşın ardından taraflar ilk kez aynı masaya oturmaya hazırlanıyor.

Görüşmenin yapılacağı cumartesi günü öncesinde, başkentte özellikle hükümet binalarının bulunduğu “Kırmızı Bölge”ye (Red Zone) çıkan ana arter trafiğe kapatıldı. Kent genelinde yoğun askeri varlık dikkat çekerken, bölgedeki yollarda çok sayıda kontrol noktası oluşturuldu.

Bugün ilan edilen resmi tatil nedeniyle trafik yoğunluğu düşük seyrederken, güvenlik önlemlerinin kent genelinde hissedildiği bildirildi.

Kritik görüşmeye, Dışişleri Bakanlığı’na komşu konumdaki Serena Oteli ev sahipliği yapacak. Otel tamamen güvenlik güçlerinin kontrolüne alınırken, konaklayan misafirlerin tesisi boşaltmaları istendi.

İran’ın Pakistan Büyükelçisi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İran heyetinin perşembe gecesi İslamabad’a ulaşacağını duyurmuştu. Ancak daha sonra silinen paylaşımın ardından heyetin bugün ilerleyen saatlerde kente gelmesi bekleniyor.

İran heyetine Meclis Başkanı Kalibaf’ın liderlik etmesi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de görüşmelere katılması öngörülüyor.

ABD heyetinin ise Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlığında akşam saatlerinde İslamabad’a ulaşması bekleniyor. Heyette daha önce savaş öncesi İran’la yürütülen müzakerelerde yer alan Jared Kushner ve Steve Witkoff’un da bulunacağı belirtiliyor.

Altı hafta süren çatışmaların ardından yapılacak görüşme, taraflar arasında savaş sonrası ilk doğrudan temas olma özelliği taşıyor. Görüşmelerin, bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik sürecin başlangıcı olabileceği değerlendiriliyor.