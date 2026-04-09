Eritre Teknik Direktörü 7 futbolcunun kaçışını anlattı:

Eritre’nin uluslararası standartlarda bir stadyuma sahip olmaması nedeniyle, eleme turunun ilk maçı, Fas’ın Meknes kentinde oynandı. Rövanş karşılaşması ise Eritre’deki Somhlolo Ulusal Stadı’nda yapıldı ve Yeken’in takımı sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Eritre, geçmişte de benzer olaylar nedeniyle dikkat çekmişti. 2019’da U20 takımından bazı oyuncular Uganda’ya kaçmış, 2015’te ise A Milli Takım’dan 10 futbolcu, Botsvana’daki Dünya Kupası eleme maçının ardından ülkeye dönmeyi reddetmişti.

Ülke ayrıca 2008 Afrika Uluslar Kupası elemelerine katıldıktan sonra, sonraki dokuz turnuvada yer almadı. Bu durumun, yurt dışına çıkan oyuncuların iltica başvurularıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

"HİÇBİR İZ YOK!"

Eski Zamalek futbolcusu ve mevcut teknik direktör Hişam Yeken, yaptığı açıklamada, “Yedi oyuncunun ortadan kaybolduğunu fark ettiğimizde büyük şaşkınlık yaşadık. Kendileriyle tamamen iletişim kesildi, hiçbir bilgiye sahip değiliz” dedi.

Yeken, oyuncuların ayrılacağına dair önceden hiçbir işaret olmadığını belirterek, “Rövanş maçının ardından hareket edeceğimiz sırada onların takımda olmadığını fark ettik” ifadelerini kullandı.

1990 Dünya Kupası’nda Mısır forması giyen Mısırlı teknik adam, kaybolan futbolcuların takımın kilit isimleri arasında yer almadığını da vurguladı. Son iki maçta kadronun tam anlamıyla oluşturulmadığını, listeyi tamamlamak için bazı oyuncuların dahil edildiğini söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, söz konusu futbolcuların daha iyi iş ve yaşam koşulları bulmak amacıyla ülkeden kaçtıkları değerlendiriliyor.