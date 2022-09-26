Altın kan, dünyada 50'den az kişide bulunuyor

26 Eylül 2022 Pazartesi, 18:03

Bilimsel olarak Rhnull (Rhesus null) olarak bilinen ve aşırı nadir olması nedeniyle genellikle "altın kan" olarak adlandırılan bu ender kan grubu, dünyada 50'den az kişide bulunuyor.

ALTIN KAN NEDİR, KİMLERDE BULUNUR?

Altın kan herhangi bir Rh antijeninden yoksun kişilerde bulunur.

IFLSceince'nin haberine göre, oldukça ender olan bu kan grubuna sahip kişilerin genlerinde, diğer gruplardaki proteinleri oluşturacak mutasyonlar olmaması sebebiyle, antijenler hiç oluşmaz.

Rhnull kanı, bağışıklık sistemi için alarm oluşturabilecek herhangi bir antijenden yoksun olduğundan, Rh sistemi içinde nadir kan gruplarına sahip herkes için "evrensel kan" olarak kabul edilir. Bu, Rhnull'un kan nakli için büyük bir potansiyele sahip olduğu anlamına gelir.