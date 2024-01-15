Altın Küre sahibi Succession dizisindeki eşyalar binlerce dolara satıldı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 16:28

Güncelleme: 15.01.2024 - 16:29

Altın Küre 2024 ödüllerinde En iyi TV dizisi seçilen Succession dizisinde kullanılan eşyalar açık arttırma ile satıldı.

Dizinin final sezonunda Tom Wambsgans karakterinin alay ettiği "abartılı derecede geniş" çanta, Roy ailesine uygun bir fiyata, 18 bin 750 dolara alıcı buldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, dizide kullanılan Burberry çanta, Succession çekimlerinde kullanılan 200'den fazla eşyayla birlikte cumartesi günü Heritage Auctions'da yapılan müzayede ile satıldı.

Dizide Wambsgans'ın eşi Shiv Roy'a hediye ettiği akrep şeklindeki kağıt tutucu 10 bin dolara, Logan Roy'un "yerdeki domuz" oyununda kullanılan sahte sosisler 5 bin 250 dolara alıcı buldu.

Roman Roy'un Barbados'da giydiği mavi gömlek ve pembe şort, bin 850 dolara satıldı. Gömleğin bir süpermarketten 13 dolara alındığı belirtildi.

Yine Roman Roy'un babasının cenazesinde yaptığı konuşma için kullandığı pembe not kağıtları 25 bin dolara satıldı.

Müzayededeki ürünler toplamda 627 bin 825 dolara satıldı. Gelir HBO kanalı ve Heritage Auctions arasında bölüşülecek.