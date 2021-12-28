Altın madeni çöktü: Onlarca ölü var

Sudan’ın Batı Kordofan eyaletinde altın madeni çöktü. Korkunç olayda, en az 31 kişi hayatını kaybederken, 8 kişinin kayıp olduğu ve 1 kişinin sağ kurtarıldığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2021 Salı, 23:20
Altın madeni çöktü: Onlarca ölü var
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Sudan’ın Batı Kordofan eyaletinin Al-Nuhud kasabasındaki altın madeninde çökme meydana geldi. Olayda 31 kişi hayatını kaybederken, 8 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Kordofan eyaletine ait Maden Kaynakları Şirketi Başkanı Khaled Dahwa, 8 kişiden haber alınamadığını, arama kurtarma ekiplerinin bölgede görevlendirildiğini söyledi.

SIK SIK ÇÖKME MEYDANA GELİYOR

Dhwa, altın madeninde daha önce meydana gelen çökmenin ardından madenin kapatıldığını ancak daha sonra tekrar açıldığını aktardı.

Sudan’da altın madenciliği, yetersiz altyapı nedeniyle sık sık maden ocaklarında çökme meydana geliyor.



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