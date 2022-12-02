Alzheimer tedavisinde yeni gelişme: İlaç testleri başarıyla gerçekleştirildi

02 Aralık 2022 Cuma, 10:50

Dünya'daki ilk Alzheimer ilacının başarılı bir şekilde gerçekleştirilen denemelerinin "umut verici" sonuçları New England Journal of Medicine'da paylaşıldı.

The Sun'un aktardığına göre, Eisai ve Biogen üreticileri tarafından Alzheimer hastalığının tedavisi için kliniklerde denemeleri gerçekleştirilen Lecanemab ilacının, yüzde 27 oranında hastalığın hasarını azalttığı belirtildi.

Denemeye katılanların tamamının erken evre Alzheimer hastalığı olan kişiler olduğu bildirildi.

Bilim insanları, ilacın denenmesinin ardından "oyunun kurallarını değiştirdiğini" ve tedaviye doğru "olumlu bir adım" olduğunu söylediler.

İLACIN ONAY SÜRECİ BEKLENİYOR

Alzheimer Derneği'nden Dr. Richard Oakley, "Bu heyecan verici sonuçlar oyunun kurallarını değiştirebilir. Gelecekte erken Alzheimer hastalarının sevdikleriyle daha fazla zaman geçirebilecekleri konusunda bize umut veriyorlar. Lekanemab'ın NHS'de kullanıma sunulması için hala uzun bir yol var ve Birleşik Krallık'ta onay sürecinin nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğine dair netlik bekliyoruz" dedi.

Bilim insanları, şimdi ilacın yaygınlaştırılması için harcanacak maliyet ve çabanın, faydalarına değip değmeyeceğini tartışıyor.

Birleşik Krallık Demans Araştırma Enstitüsü'nden Profesör John Hardy, ilacın denemesinin önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu deneme, gerçekten de sonun başlangıcını temsil ettiğine inanıyorum. İlk adım en zor olanıdır ve artık etkili ilaçlar geliştirmek için ne yapmamız gerektiğini tam olarak biliyoruz. Gelecekteki çalışmaların bunun üzerine inşa edileceğini ve yakında bu hastalıkla mücadele etmek için hayat değiştiren tedavilere sahip olacağımızı düşünmek heyecan verici" diye konuştu.

"İLACIN FAYDALARI, YAN ETKİLERİNE KARŞI DENGELENMELİ"

Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Bart De Strooper ise, ilacın faydalarının yan etkilerine karşı dengelenmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Bart De Strooper, yan etkilerin beyinde kanama ya da sıvı birikmesi olabileceğini ve bunların hafiften oldukça şiddetliye kadar değişebileceğini belirterek, "Alzheimer karmaşık bir hastalık ve altında yatan nedenler hakkında hala öğrenmemiz gereken çok şey var. Bu nedenle keşif araştırmalarına yatırım yapmaya devam etmemiz zorunludur ve bunu yaparak lecanemab gibi anti-amiloid ilaçlarla birlikte kullanabileceğimiz tedaviler geliştirebileceğimiz yeni hedefler de belirleyebiliriz" dedi.