Amazon kabilesinden, dev medya kuruluşlarına 'pornografi' davası

2022 yılında, Amazon’un uzak bir bölgesi olan Javari Nehri Vadisi’nde yaşayan yaklaşık 2 bin kişilik Marubo topluluğuna 20 adet Starlink internet anteni bağışlanmıştı. Amaç, köyler arası iletişimi kolaylaştırmak ve dünyayla dijital bağlantı kurmaktı.

Ancak 2024’te New York Times tarafından yayımlanan bir haberde, kabile gençlerinin telefonlara bağımlı hale geldiği, çocukların “pornografik içerikler izlediği” öne sürüldü.

Haberde yer alan bu ifadeler daha sonra TMZ ve Yahoo gibi medya kuruluşları tarafından yeniden yorumlanarak servis edildi.

“GÖZLEME DEĞİL, ÖNYARGI”

Dava dilekçesinde, söz konusu haberlerin “yerli topluluğu aşağılayıcı, küçültücü ve yanlış şekilde” temsil ettiği belirtildi. New York Times muhabiri ve fotoğrafçısının yalnızca iki gün kaldığı ve bu sürenin “anlamlı bir gözlem yapmak için yetersiz” olduğu savunuldu.

Kabilenin sözcüsü Enoque Marubo ve kabileye internet sağlayan NAVI Global’in kurucu ortağı Flora Dutra, “kasıtlı olarak çarpıtılmış ve zararlı bir anlatı” oluşturulduğunu belirtti.

TMZ’de yayımlanan bir videoda Flora Dutra’nın Starlink antenlerini kabileye teslim ederken görüntülenmesi, onun için ciddi sonuçlar doğurdu. Dutra, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle güvenliğini kaybettiğini ve şirketinin 3 milyon dolarlık değerinin birkaç ay içinde sıfırlandığını ifade etti.

NYT: ASLINDA BUNU HİÇ DEMEDİK

New York Times, davaya konu olan orijinal haberin “pornografi bağımlısı olduğu” yönünde doğrudan bir ifade içermediğini savundu.

Ancak kamuoyundan gelen tepkiler üzerine gazete, “Hayır, uzak bir Amazon kabilesi pornografi bağımlısı olmadı” başlıklı ikinci bir haber yayınlamak zorunda kaldı.

Marubo kabilesi ve Flora Dutra, New York Times, TMZ ve Yahoo News'ten 80 milyon dolar manevi, 100 milyon dolar da cezai tazminat talep ediyor.