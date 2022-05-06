'Amber Heard Aquaman filminden çıkarılsın' talebiyle 2 milyonun üzerinde imza topladılar

06 Mayıs 2022 Cuma, 17:15

Hollywood yıldızı Johnny Depp ile oyuncu eski eşi Amber Heard’ün davası sosyal medyada geniş kitleler tarafından takip edilmeye devam ederken, 'Amber Heard Aquaman filminden çıkarılsın' talebiyle hazırlanan bir dilekçe için 2 milyonun üzerinde imza toplandı.

Change.org adlı sitede yer alan dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Amber Heard, kanıtlanmış bir aile içi tacizcidir. Erkekler de kadınlar gibi aile içi istismarın kurbanları olabilir. Warner Brothers ve DC Entertainment, Heard'ü Aquaman 2 film projesinden çıkarmalıdır. Heard'ün kurbanlarının acıları görmezden gelinmemeli ve istismarcı ödüllendirilmemelidir. "

Dilekçe’ye olan ilginin, Depp'in eski karısına ilk kez dava açmasından aylar sonra, Aralık 2019'da başladığı öğrenildi. Çiftin evliliğiyle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktıkça kampanyaya yönelik desteğin de artmış olduğu gözlerden kaçmadı.