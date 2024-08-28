Ameliyatla yüzünün şekli bozulan kadına rekor tazminat ödendi

Yayınlanma: 28.08.2024 - 12:25

Güncelleme: 28.08.2024 - 12:25

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan Kellianne Goodnight, 2017 yılında Chattanooga Cilt ve Kanser Kliniği'nde gereksiz bir cerrahi müdahaleye maruz kaldıktan sonra, yüzünde kalıcı hasarlar meydana geldiği gerekçesiyle açtığı davayı kazandı.

Mahkeme, Goodnight'a 3.45 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Doktorlar, kanser olduğuna inandıkları bölgeleri temizlemek amacıyla Goodnight'ın yüzünden yedi katman doku çıkardı.

Ancak, bağımsız incelemelerde bu dokularda kanser hücrelerine rastlanmadı.

Bu hatalı müdahale, Goodnight'ın yüzünde derin yaralar bırakırken, uzun süre sosyal hayattan izole olmasına neden oldu.

Goodnight, ameliyat sonrası yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorluklar nedeniyle işini kaybetti ve birçok ek ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

Mahkeme, Goodnight’a 3.45 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti; bu miktarın 800 bin doları geçmişte çekilen acılar, 500 bin doları gelecekteki acılar, 1.5 milyon doları kalıcı hasar ve sakatlık, 100 bin doları yaşam kalitesindeki kayıplar ve 400 bin doları ise gelecekteki yaşam kalitesi kayıpları için verildi.

Ayrıca, geçmişte yapılan tıbbi bakım ve hizmetler için yaklaşık 150 bin dolar tazminat ödendi.