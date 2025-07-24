Amerikan güreşin efsanesi Hulk Hogan hayatını kaybetti

Amerikan güreşi efsanelerinden Hulk Hogan, Florida'daki evinde hayatını kaybetti.

Asıl adı Terry Gene Bollea olan 71 yaşındaki Hogan'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Amerikan güreş organizsayonu WWE'nin tanıdık simalarından olan ABD'li güreşçi birçok filmin yanı sıra Slyvester Stallone'nin başrolünde yer aldığı Rocky serisinin üçüncü filminde de rol almıştı.

HULK HOGAN KİMDİR?

11 Ağustos 1953 tarihinde ABD'nin Georgia eyaletinde dünyaya gelen Hogan profesyonel güreş kariyerine 1977'de başladı, ancak 1983'te Dünya Güreş Federasyonu'na (WWF, şimdiki WWE) imza attıktan sonra dünya çapında tanındı. İlk çalışması sırasında Hogan, WWF Şampiyonasını beş kez kazandı; Federasyon tarihinin en uzun ikinci rekorunu elinde tuttu. Ayrıca 1990 ve 1991 yıllarında art arda Royal Rumble maçlarını kazanan ilk güreşçidir.

2002 yılında WCW'den WWE'ye döndü ve 2003'te ayrılmadan önce altıncı kez WWE şampiyonluğunu kazandı. 2005 yılında WWE Onur Listesi'ne girdi ve 2020'de NWO üyesi olması için ikinci kez teşvik edilecektir.

Hogan, Amerikan Güreş Derneği (AWA), Yeni Japonya Güreş Pro (NJPW) ve Toplam Kesintisiz Aksiyon Güreşi (TNA) için de sahne aldı. Orijinal IWGP Ağır Sıklet Şampiyonasını ve WWE dışındaki Güneydoğu Güneydoğu Ağır Sıklet Şampiyonasının kuzey ve güney tekrarlarını kazandı.