Amsterdam'da olumsuz turistik faaliyetlere karşı tedbirler alınacak

02 Aralık 2022 Cuma, 10:03

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaşayan halk, turistlerin ve özellikle İngilizlerin kentteki olumsuz turistik faaliyetlerine karşı oldukça öfkeli.

İngiliz basını Metro'nun aktardığına göre, Hollandalı yetkililerin, Amsterdam'da "rahatsız edici turistik hareketleri" engellemek amacıyla hafta sonları esrar satışını durdurmayı planlıyor.

Turizm sezonunda şehirde bir "turist vergisi" uygulamasının getirilebileceği belirtiliyor.

İŞLETMELERDE SIKI TEDBİRLER ALINACAK

Alınacak önlemler kapsamında Amsterdam'ın bir "kültür şehri" olarak tanıtılması maksadıyla bekarlığa veda partilerinin sınırlandırılması ve "Red Lıght" sokağı olarak da bilinen De Wallen bölgesinde genelevlerin açılış ve kapanış saatleri üzerinde daha katı tedbirler alınacağı konuşuluyor.

Planlara göre, bar ve kulüplerin açılış saatlerinin sınırlı olacağı ve gece 02:00'den önce kapatılacağı belirtilirken, bazı kafelerin kapatılması ve kentin belirli bölgelerinde sigara ve alkol içmenin yasaklanması da konuşuluyor.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı Sofyan Mbarki, "Şehri seviyorsak şimdi harekete geçmeliyiz" dedi.

Mbarki, şehir sakinleri, işletmeler, uzmanlar ve iş gruplarıyla görüştüğünü ifade ederek, yaşanan kalitesiz turizm faaliyetlerinin "acilen azaltılması gerektiği sonucuna vardığını" söyledi.