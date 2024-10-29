Ana muhalefet lideri açıkladı: İsrail, son 1 yılda kaç askerini kaybetti?

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, ülkesinin 7 Ekim 2023'te Gazze'ye ve ardından Lübnan'a başlattığı saldırılarda 890 askerin öldüğünü, 12 bininin de yaralandığını duyurdu.

Ana muhalefet lideri açıkladı: İsrail, son 1 yılda kaç askerini kaybetti?
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AA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:53

İsrail'in Kanal12 televizyonuna konuşan Lapid, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana verdiği kayıplardan hükümeti sorumlu tuttu.

Lapid, İsrail'in saldırı düzenlediği bölgelerde "890 İsrail askeri öldürüldü, 11 bin asker yaralandı" dedi.

İsrail ana muhalefet lideri, "Eğer Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı yönetimi hiçbir şey yapmazsa daha fazla İsrail askeri öldürülecek" sözleriyle hükümeti eleştirdi.

Lapid, "Bunun olmadığını söyleyemeyiz. 11 bin askerin yaralanması ve 890 askerin ölmesi göz ardı edilemez" ifadesini kullandı.


Etiketler: #israil #gazze

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