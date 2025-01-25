'Anestezi' faciası! Ünlü fenomen kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:46

Güncelleme: 25.01.2025 - 17:46

Brezilya'da bir hastanede sırtına dövme yaptırmak için genel anestezi altına alınan ünlü otomobil fenomeni Ricado Godoi'nin kalbi aniden durdu. Godoi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ünlü fenomenin ölüm belgesinde, hayatını kaybetmesinin nedeni “anestezi indüksiyonu, solunum durması ve kalp durması” olarak kayıtlara geçti.

"SAĞLIK TESTLERİNDEN GEÇTİ"

Godoi'nin steroid kullanımı da ölümüne yol açmış alabilir. Ancak ailesi steroid kullandığını reddederek polise, Godoi'nin en az beş aydır bu tür maddeler kullanmadığını ve işlemden önce sağlık testlerinden geçtiğini bildirdi.

Olayı soruşturan memur Aden Claus, “Elimizdeki ölüm belgesinde solunum durması, kalp durması ve anabolik steroid kullanımına bağlı olduğu belirtiliyor. Ricardo'nun aile üyeleriyle dün öğleden sonra geç saatlerde konuşabildik. Yaklaşık beş aydır anabolik steroid kullanmadığını ve bu nedenle de bazı testlerden geçtiğini ve dövme yaptırmaya uygun olduğunu doğruladı” dedi.

Dövme stüdyosu da Godoi'nin ölümünün ardından bir açıklama yayımladı. Godoi'nin sırtını kapatmasını istediği dövmenin genel anestezi, sedasyon ve entübasyon gerektirdiğini açıklayan stüdyo, işlemin güvenli bir şekilde yapılabilmek için özel bir hastaneyle anlaşarak sertifikalı bir anestezi uzmanı ayarlandığını aktardı.

Açıklamada, “Önceden kan testleri talep edildi ve bu testler prosedürün uygulanması için herhangi bir açık riske işaret etmedi” denildi.