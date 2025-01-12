’1 Milyon Mehmet’ lakabıyla bilinen ünlü fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Mersin’de dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve ’1 Milyon Mehmet’ lakabıyla fenomen olan 56 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Bucak, bugün sevenlerinin göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Sosyal medyada yayınlanan videoları ile tanınan ve ’1 Milyon Mehmet’ olarak bilinen fenomen Mehmet Bucak için için bugün öğle namazı sonrası Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı’nda cenaze merasimi düzenlendi.
Bucak’ın cenaze törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Sevenleri ve yakınları, Bucak’ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.
MEHMET BUCAK KİMDİR?
Mersinliler başta olmak üzere binlerce takipçisi tarafından ’1 Milyon Mehmet’ olarak tanınan 3 çocuk babası Mehmet Bucak, sosyal medyada yayınlanan videoları ile fenomen oldu.
Yıllarca sokak sokak, cadde cadde dolaşıp "1 milyonun var mı?" diyerek dilencilik yapan Bucak, verenden aldı vermeyene gülümsedi. Kimi onunla dalga geçti kimi ise para vermek için şarkı söyletti. Yıllarca bu şekilde devam eden ’1 Milyon Mehmet’in hayatı, 5 yıl önce hayırsever mağaza sahibi Ahmet Yağmur ile tanıştıktan sonra değişti.
Önceleri dükkanına geldiğinde gönlünce para yardımında bulunan Yağmur, onun dilenmesinden ve dalga geçilmesinden rahatsız olarak himayesine aldı ve ’1 Milyon Mehmet’ adıyla YouTube hesabı açtı. Açılan sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüleri büyük beğeni toplayan Bucak, binlerce takipçiye ulaşarak fenomen oldu. Mehmet Bucak dün kalp krizi sonucu hayatı kaybetti.
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