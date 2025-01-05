‘Dini değerleri aşağılama' iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dini değerleri aşağılama iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

‘Dini değerleri aşağılama' iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç serbest bırakıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 18:52

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.

Övüç, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla Beyoğlu’nda gözaltına alındı. 

Övüç’ün ’Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama, Kasten Yaralama, Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. 

EkolTV'nin aktardığına göre, Övüç emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat Övüç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı. 

Murat Övüç, bindiği uçakta türban takarak seyahat etmiş ve takipçileriyle paylaşmıştı. 


Etiketler: #Murat Övüç #gözaltı #adli kontrol

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