‘Dini değerleri aşağılama' iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dini değerleri aşağılama iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.
Övüç, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla Beyoğlu’nda gözaltına alındı.
Övüç’ün ’Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama, Kasten Yaralama, Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.
EkolTV'nin aktardığına göre, Övüç emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat Övüç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.
Murat Övüç, bindiği uçakta türban takarak seyahat etmiş ve takipçileriyle paylaşmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
- Murat Övüç gözaltına alındı
- 'Yeşil ve gri pasaportta sistem değişiyor' iddiası
- Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat!
- Yeni yılın ilk 3 gününde 4 ürün gümrükten döndü!
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Tanju Özcan'a 'Suriyeliler' soruşturması
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- Ali Erbaş'ın kızı 'Gassal' paylaşımıyla tepki çekti