Angela Merkel'in sıradaki durağı Yunanistan
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Yunan ilişkilerini konuşmak üzere Yunanistan'a gidiyor.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffan Seiber, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşmek üzere Atina'ya gideceğini açıkladı.
Seiber, Alman hükümetinin, Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan sorunlara sadece "müzakere, diyalog ve karşılıklı saygı" çerçevesinde çözüm bulunabileceği düşüncesinde olduğunu tekrar etti.
Merkel'in son Türkiye ziyaretinde bunu açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Seibert, "Yunanistan ile Türkiye arasındaki komşuluk ilişkilerinin önemli ve sadece bu iki ülkenin değil tüm Avrupa'nın çıkarına olduğuna Alman hükümeti olarak inancımız tamdır. Yunanistan ve Türkiye'nin müzakerelere yeniden başlamasını ve aralarındaki zorlu meselelere çözüm bulmak için ikili keşif görüşmeleri yürütmelerini memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz" dedi.
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