Angelina Jolie, Ukrayna'yı ziyaret etti
Ünlü oyuncu Angelina Jolie, Cumartesi günü Ukrayna'nın Lviv Kentini ziyaret etti. Ziyareti siren sesleri böldü.
Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi olan Hollywood'un yıldız ismi Jolie, Rus ordusunun Kramatorsk tren istasyonuna düzenlediği füze saldırısından zarar gören çocukları ziyaret etti.
Jolie, son iki ayda yaklaşık 13 milyondan fazla insanın evlerini terk ettiğini ve bu sayının işgalden önceki Ukrayna nüfusunun yüzde 30'u olduğunu söyledi.
Tren istasyonuna ziyareti sırasında Jolie, yerinden edilmiş kişilere psikiyatrik yardımda bulunan gönüllüler ile tanıştı. İyi niyet elçisi, gönüllülerin her gün ortalama 15 kişi ile konuştuğunu ve istasyondaki çoğunluğu, yaşları 2 ile 10 arasında değişen çocukların oluşturduğunu aktardı.
Jolie "Şokta olmalılar... Travmanın çocukları nasıl etkilediğini biliyorum. Birisinin bu çocuklara önemli olduklarını göstermesinin, çocuklar üzerindeki iyileştirici etkisi olduğunu biliyorum" dedi.
İstasyondaki ziyaret sırasında hava saldırısı sirenlerinin çalmaya başlaması, ziyaretin yarıda kalmasına sebep oldu.
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