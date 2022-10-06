Anket: İngilizlerin yüzde 14'ü mesai saatleri içinde mastürbasyon yapıyor

06 Ekim 2022 Perşembe, 08:30

Chemist4U tarafından yürütülen ve 2 bin kişiyle yapılan bir ankete katılanların yüzde 14'ü, çalışma saatleri içinde zaman zaman kendilerini cinsel yönden tatmin ettiklerini itiraf etti.

Anket, erkeklerin beşte birinden fazlasının (yüzde 22), kadınların ise yüzde yedisinin işte mastürbasyon yaptığını ortaya çıkardı.

İŞ SAATİNDE PORNOYA ERİŞİM

Ankete katılanların yüzde 18'i çalışırken porno film izlediklerini belirtti.

Londra iş saatleri içinde en çok mastürbasyon yapılan kent olarak kayıtlara geçti.

Anket ayrıca, yıllık 35 ila 45 bin Sterlin (738 - 958 bin TL.) arasında kazanan İngilizlerin mastürbasyon yapma olasılığının diğerlerine oranla daha yüksek olduğunu tespit etti.

GENÇLER DAHA FAZLA YAPIYOR

Mastürbasyon tutkunlarında en yaygın yaş aralığı yüzde 27 ile 25-34 yaş grubu oldu. Onları yüzde 15 ile 35-44 yaşındakiler (yüzde 18) ve 45-54 yaşındakiler izliyor.

Psikolog Dr. Cliff Arnall Metro'ya demecinde, “Bir işyerine herhangi bir cinsel davranış biçiminin sokulması, insanları tacizle bağlantılı olanlar dahil cinsel davranış biçimlerinin daha kabul edilebilir olduğunu düşündüren kaygan bir zemin olabilir” dedi.