Anket sonuçları açıklandı: Netanyahu'nun oyu düşüşte

İsrail'de yapılan ankete göre Netanyahu'nun partisine destek yarı yarıya azaldı. Mecliste 32 milletvekiline sahip olan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi ankete göre, bugün seçim olsa ancak 16 milletvekili çıkarabiliyor

AA
Yayınlanma: 31.12.2023 - 17:59
Anket sonuçları açıklandı: Netanyahu'nun oyu düşüşte
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İsrail'de yapılan bir seçim anketinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'a destek yarı yarıya azaldı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonun yayınladığı ankete göre, Likud Partisinin, 120 sandalyeli meclisteki milletvekili sayısı 16'ya düşüyor. Likud'un şu an mecliste 32 milletvekili bulunuyor.

Ankete göre Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı ve Ortodoks partilerden oluşan blok da sadece 45 milletvekili çıkarabiliyor ve hükümeti kurabilmek için gerekli olan 61 rakamının çok gerisinde kalıyor.


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