Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı

Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:14

Güncelleme: 20.12.2023 - 11:14

Mandel'in formülü, loto oyunlarında her bir rakamın çekilme olasılığını hesaplamaya dayanıyor. Mandel, bu olasılıkları kullanarak, büyük ikramiyeyi kazanma şansı en yüksek olan kombinasyonları belirledi.

Formül, loto oyunlarının kurallarına göre uyarlanabiliyor. Örneğin, bir loto oyununda 49 rakam varsa, Mandel'in formülü, her bir rakamın çekilme olasılığını yaklaşık olarak yüzde 2,04 olarak hesaplıyor. Bu durumda, büyük ikramiyeyi kazanma şansı yüzde 0,000000000000000000000000000000256'dır.

Mandel, bu şansı artırmak için, birden fazla bilet satın aldı. Örneğin, 49 rakamlı bir loto oyununda büyük ikramiyeyi kazanmak için, tüm olası kombinasyonların tamamını içeren bir bilet satın almak gerekiyor. Ancak, bu oldukça pahalı bir işlemdir. Mandel, bu maliyeti azaltmak için, birden fazla kişi ile işbirliği yaptı.

MANDEL'İN BAŞARISI

Mandel'in formülü, loto oyunlarında büyük ikramiye kazanma şansını önemli ölçüde artırıyordu. Bu nedenle, Mandel, 14 kez büyük ikramiyeyi kazanmayı başardı.

Ancak, Mandel'in başarısı, loto oyunlarını düzenleyen kuruluşları rahatsız etti. Bu kuruluşlar, Mandel'in formülüne karşı çeşitli önlemler aldı. Örneğin, bazı loto oyunlarının kuralları değiştirildi. Bu değişiklikler, Mandel'in formülü ile büyük ikramiye kazanma şansını azaltmayı amaçladı.

MANDEL'İN FORMÜLÜ HALA GEÇERLİ Mİ?

Mandel'in formülü, loto oyunlarının kurallarına göre uyarlanabiliyor. Bu nedenle, bazı loto oyunlarında hala geçerli olabilir. Ancak, loto oyunlarını düzenleyen kuruluşlar, Mandel'in formülüne karşı çeşitli önlemler aldı. Bu önlemler, Mandel'in formülü ile büyük ikramiye kazanma şansını azaltmayı amaçladı.

Mandel'in formülü, loto oyunlarında büyük ikramiye kazanma şansını artırmaya yardımcı olabilir. Ancak, bu formülün yüzde 100 garanti veremeyeceğini unutmayın.