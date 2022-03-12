Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı: Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili, Çavuşoğlu ile görüştü
Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı. Muttaki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, "Tüm dünyaya Afganistan'daki mevcut yönetimle resmi ilişkilerin kurulması için koşulların uygun olduğu mesajını vermek istiyoruz" dedi.
Muttaki, Çavuşoğlu ile Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) kapsamında gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.
Çavuşoğlu ile Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesinin de konuşulduğu oldukça verimli bir görüşme yaptıklarını dile getiren Muttaki, Türkiye ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.
Muttaki, dünyayla pozitif ilişki kurmak istediklerini söyleyerek, "Tüm dünyaya Afganistan'daki mevcut yönetimle resmi ilişkilerin kurulması için koşulların uygun olduğu mesajını vermek istiyoruz. Dünyayla pozitif ilişkiler kurmak istiyoruz." diye konuştu.
Dünya genelinde ülkelerin Afganistan'ı resmi olarak tanıması için şartların elverişli olduğunu savunan Muttaki, diğer ülkelerin artık Afganistan'la ilişkilerini diplomatik seviyeye getirmeleri gerektiğini söyledi.
Türkiye hükümetine, foruma katılarak kendilerini ifade etme şansı verdikleri için teşekkürlerini ileten Muttaki, Türkiye ile ilişkilerini daha da güçlendirmek istediklerini kaydetti.
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