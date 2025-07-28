Antik mezarda 4 bin yıllık el izi keşfedildi

Keşif, Fitzwilliam Müzesi’ndeki “Antik Mısır’da Üretildi” adlı sergiye hazırlık sırasında yapıldı.

İngiltere’nin Cambridge kentinde bulunan müzenin küratörlerinden ve baş Mısır bilimcisi Helen Strudwick, keşfin sergi hazırlıkları sırasında fark edildiğini belirtti.

Tarihlendirmeye göre, el izi M.Ö. 2055–1650 yıllarına, Orta Krallık dönemine ait. İz, pişmiş toprak bir nesne üzerinde, kilden yapılmış bir tür “ruh evi”nin yüzeyinde yer alıyor.

Strudwick, “Vernik ya da lahit dekorasyonu üzerinde parmak izlerine rastlamak mümkün. Ancak bu kadar bütün hâlde bir el izine rastlamak çok nadir. Nesneye, henüz kil kurumadan önce dokunulmuş” diyerek bu keşfin ne denli sıra dışı olduğunu vurguladı.

“RUH EVLERİ” NE ANLAMA GELİYOR?

Antik Mısır’da “ruh evleri”, mezarların içine konulan ve ölen kişinin ruhuna sunular hazırlanan küçük yapılar olarak biliniyor. Açık ön kısmına ekmek, marul ve sığır başı gibi yiyecekler bırakılırdı. Bunlar, öteki yaşamda ruhun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sembolik sunulardı.

Nesne, önce tahta çubuklarla iskelet oluşturularak, ardından bu iskeletin kile bulanmasıyla şekillendirilmiş. Daha sonra fırınlama sırasında tahta yandığı için içi boş bir yapı ortaya çıkmış. El izinin, nesne dışarıda kurutulurken kazara ya da taşıma sırasında bırakıldığı tahmin ediliyor.

3 Ekim'de açılacak sergi, Tutankamon gibi firavunlardan ziyade, Mısır eserlerini yaratan zanaatkârların hikâyesine odaklanıyor.

Strudwick, özellikle seramik ustalarının diğer zanaatkârlara göre daha az bilindiğini ve bu keşfin onların emeğini görünür kıldığını belirtti.