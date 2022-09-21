Son Dakika: Joe Biden'dan Putin'e yanıt

21 Eylül 2022 Çarşamba, 18:17

ABD Başkanı Joe Biden, "Kremlin sahte bir referandum düzenliyor" dedi.

Biden Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’nda yaptığı hitabında, “Hiç kimse Rusya’ya tehdit etmedi. Çatışmayı isteyen sadece ve sadece Rusya oldu” dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'kısmı Seferberlik' ve nükleer silah kullanma açıklamalarına BM Genel Kurulu'nda tepki gösterdi.

İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:

Kremlin burada düzmece referandumlar ilan ediyor. Ukrayna'nın bir kısmını ilhak etmek için. Putin bu eylemi yapmak zorunda kaldığını iddia ediyor ama kimse Rusya'yı tehdit etmedi. Rusya'dan başka da kimse savaşın peşinde koşmadı. 'Ukrayna, Rusya tarafından yaratılmıştır' dedi. Şimdi burada okullara, hastanelere yaptıkları saldırıları görüyoruz. Ukrayna tarihinin merkezlerini hedef alıyorlar. Geçmişte Rusya'nın savaş suçlarını gördük. Burada cenazeleri gören kişiler işkence izlerine rastlanıldığını söyledi.

"RUSYA'NIN SALDIRGANLIĞA KARŞI DURACAĞIZ"

Kim olursanız olun, neye inanıyorsanız inanın, bu sizin kanınızı dondurmalı. Bu yüzden Genel Kurul'da 100 den fazla ülke bir araya geldi ve kınadı. Burada 25 milyar dolardan fazla destek söz konusu. Bugün 40'tan fazla ülke milyarlarca lira kendi cebinden destek oldu. Teçhizat gönderdi. Ülkeler kendi ihtirasları peşinden koşup bedel ödemezse, bu kurumun her şeyini riske atıyoruz demektir. Hiç şüphe etmedik ve özgürlük, egemenlik ve ilkenin yanında olduk. Ukrayna'nın yanında durduk. Tıpkı sizin gibi ABD'de bu savaşın adil bir şekilde bitmesini istiyor. Hepimiz net olmalıyız, kuvvetli olmalıyız. Ukrayna'nın hakları, kalan egemen ülkelerin haklarıyla aynıdır .Rusya'nın saldırganlığına karşı duracağız. Demokrasi ve otokrasiler arasında mücadele söz konusu. Burada demokrasiyi temel alan bir görüşü savunuyoruz. Demokrasi bizim en önemli amacımızdır.

"ABD ÜYE SAYISININ ARTTIRILMASINI DESTEKLİYOR"

Burada toplanırken BM şartının temeli, istikrarlı adil dünya düzeni tehdit altında. BM şartı sadece demokrasiler tarafında imzalanmadı, müzakere sürecinde onlarca ülkenin vatandaşları da yer aldı. BM şartı insanların ülkelerin farklarını aşabileceği, ortak payda da buluşabileceği bir şeydir. Bugün buradaki 193 üye devlet, bilerek bu ilkeleri kabul etti. Ve bu prensipleri ve ilkeleri korudu. Şiddetin savaşın, ülkeleri fethetmek için sınırların genişletilmesini reddediyorum. Daha küçük egemen ülkelerin haklarının büyük ülkelerle aynı olduğunu savunuyorum. Eğer hala güçlü bir temel olması gerektiğini istiyorsanız, ABD sizinle çalışmaya hazır. Artık bu kurumun daha geniş kapsamlı hale gelmesi gerekti. Burada veto hakkını kullanmamalı. Bu yüzden ABD kalıcı ve kalıcı olmayan üye sayısının artırılmasını destekliyor. ABD bu hayati görevi gerçekleştirme konusunda kararlı.

İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE

369 milyar Dolar. İklim kriziyle mücadele için. Bunun için milyarlarca yatırım var. Burada bu yeni yasa ile birlikte ABD salımını 1.4 gigaton düşecek. Bu küresel anlamda bir devrimdir. Çok vaktimiz yok, bunu derhal yapmalıyız. Çünkü iklim krizinin ne durumda olduğunu görüyoruz. Ben geçtiğimiz yıl duyurduğum gibi küresel sorumluluğumuzu tuttuk. Hükümetle birlikte yıllık 11 milyarlık yatırım yapıyoruz. Bu ihtiyaç çok büyük. Bu yüzden gelin bu an içimizde iradeyi bulduğumuz an olsun. Güçlü, sürdürebilir, temiz enerji yatırımlarıyla dünyamızı koruyalım. Ücretsiz hiçbir bedel ödemeden, G7 ve diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz.

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