AP’den göç kararı: Geri kabul etmeyen ülkelere ticari yaptırım yolu açıldı

AP Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, sığınma başvurusu reddedilen kişiler ile ekonomik gerekçelerle Avrupa’ya gelen göçmenleri geri almayan ülkelerin, AB ile ticarette sahip oldukları gümrük avantajlarının askıya alınabilmesinin önü açıldı.

Söz konusu düzenleme, AB’nin gelişmekte olan ülkelere düşük gümrük tarifeleriyle ihracat yapma imkanı sağlayan Generalized Scheme of Preferences (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi - GTS) kapsamında ele alındı.

Yaklaşık 50 yıldır uygulanan sistem, bu ülkelerin AB pazarına daha avantajlı koşullarda erişimini mümkün kılıyor.

Aralık 2025’te varılan uzlaşının parçası olan yeni düzenleme, "geri kabul şartı" eklenmesini öngörüyor.

Buna göre, AB ülkelerinden sınır dışı edilen vatandaşlarını geri kabul etmeyen ülkelerin ticari ayrıcalıkları geri çekilebilecek.

Karar, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Meclis'te güç kazanan sağ ve aşırı sağ grupların göç politikalarındaki etkisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerle müzakerelerin tamamlanması gerekiyor.