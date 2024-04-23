AP milletvekilinin yardımcısı gözaltına alındı: 'Çin adına casusluk...'

Almanya'da, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Maximilian Krah için çalışan Jian G'nin Çin adına casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:33
AP milletvekilinin yardımcısı gözaltına alındı: 'Çin adına casusluk...'
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Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Dresden kentinde gözaltına alınan Alman vatandaşı Jian G'nin "yabancı istihbarat servisi için casusluk yapmakla" suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, 2019'dan bu yana bir AP milletvekilinin yanında çalışan Jian G'nin evinde aramalar yapıldığı kaydedildi.

Jian G'nin, Çin gizli servisi için çalışmakla suçlandığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, Jian G'nin Ocak 2024'te AP'deki müzakereler ve kararlara ilişkin bilgileri kendisini görevlendirenlere verdiği öne sürüldü.

Açıklamada zanlının istihbarat servisi için Almanya'daki Çinli muhalifler hakkında da casusluk yaptığı aktarıldı.

Zanlının bugün tutuklanması talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Jian G'nin, AfD Avrupa Parlamentosu Milletvekili Maximilian Krah için çalıştığı belirtildi.

Almanya'da dün de Çin gizli servis için casusluk faaliyetinde bulunmakla suçlanan 3 kişi gözaltına alınmıştı.


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