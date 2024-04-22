Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier; İstanbul’da döner kesti, mangal tezgahının başına geçti
Almanya Federal Cumhurbaşkanı Dr. Frank-Walter Steinmeier, İstanbul'a getirdği dönerleri kesit, mangal tezgahında sucuk yaptı.
Steinmeier bugün Türkiye’yi ziyaret etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce İstanbul’a gelen Steinmeier karşıladı.
Steinmeier, İstanbul ziyaretleri kapsamında yanında getirdiği 60 kilo döneri 2 ülke ilişkilerinin 100. Yılı için verdiği resepsiyonda dağıttı. Steinmeier, önce döner kesti daha sonra mangal tezgahının başına geçerek sucuk pişirdi.
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