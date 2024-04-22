Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier; İstanbul’da döner kesti, mangal tezgahının başına geçti

Almanya Federal Cumhurbaşkanı Dr. Frank-Walter Steinmeier, İstanbul'a getirdği dönerleri kesit, mangal tezgahında sucuk yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 19:46
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Steinmeier bugün Türkiye’yi ziyaret etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce İstanbul’a gelen Steinmeier karşıladı.

Steinmeier, İstanbul ziyaretleri kapsamında yanında getirdiği 60 kilo döneri 2 ülke ilişkilerinin 100. Yılı için verdiği resepsiyonda dağıttı. Steinmeier, önce döner kesti daha sonra mangal tezgahının başına geçerek sucuk pişirdi.


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