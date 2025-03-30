AP milletvekilinden İmamoğlu'na destek mesajı

Yayınlanma: 30.03.2025 - 09:30

Güncelleme: 30.03.2025 - 09:30

CHP'nin, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek ve "erken seçim" çağrısında bulunmak için dün Maltepe’de gerçekleştirdiği "İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nin yankıları sürüyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Dario Nardella, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mitinge katıldığını duyurdu.

Nardella, açıklamasında, “İmamoğlu’nun yanındayız, Türkiye’de demokrasinin yanındayız! Bugün İstanbul’da Özgür Özel’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla yüz binlerce yurttaşın katıldığı mitingde, İmamoğlu’nun serbest bırakılması talebi ve demokratik hakların korunmasına yönelik güçlü mesajlar verildi.

Avrupa’dan gelen destek mesajları, mitingin uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdığını gösterdi.