AP milletvekilinden İmamoğlu'na destek mesajı

CHP'nin, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek ve "erken seçim" çağrısında bulunmak için dün Maltepe’de gerçekleştirdiği "İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nin yankıları sürüyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Dario Nardella, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mitinge katıldığını duyurdu.

Nardella, açıklamasında, “İmamoğlu’nun yanındayız, Türkiye’de demokrasinin yanındayız! Bugün İstanbul’da Özgür Özel’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

We stand with @imamoglu_int we stand for democracy in #Turkey ! Thank you @eurodeputatipd @eczozgurozel today in #İstanbul pic.twitter.com/RX1nubQXfE