AP milletvekilinden İmamoğlu'na destek mesajı
Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Dario Nardella, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek ve "erken seçim" çağrısında bulunmak için dün Maltepe’de gerçekleştirilen "İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ne katıldığını duyurdu.
CHP'nin, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek ve "erken seçim" çağrısında bulunmak için dün Maltepe’de gerçekleştirdiği "İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nin yankıları sürüyor.
Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Dario Nardella, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mitinge katıldığını duyurdu.
Nardella, açıklamasında, “İmamoğlu’nun yanındayız, Türkiye’de demokrasinin yanındayız! Bugün İstanbul’da Özgür Özel’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
We stand with @imamoglu_int we stand for democracy in #Turkey ! Thank you @eurodeputatipd @eczozgurozel today in #İstanbul pic.twitter.com/RX1nubQXfE— Dario Nardella (@DarioNardella) March 29, 2025
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla yüz binlerce yurttaşın katıldığı mitingde, İmamoğlu’nun serbest bırakılması talebi ve demokratik hakların korunmasına yönelik güçlü mesajlar verildi.
Avrupa’dan gelen destek mesajları, mitingin uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdığını gösterdi.
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