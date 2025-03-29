Özgür Özel Trabzon'a geldi: Bayramı Ekrem İmamoğlu'nun baba ocağında geçirecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şeker Bayramı'nın ilk günü, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da gerçekleştireceği program dolayısıyla Trabzon’a geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın sabah bayram namazını Ekrem İmamoğlu’nun baba ocağı olan Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde kılacak.
Namazın ardından İmamoğlu ailesinin köy evini ve aile mezarlığını ziyaret edecek olan Özel, daha sonra Trabzon Meydan Parkı’nda (Atatürk Alanı) basın açıklaması yapacak ve bayramlaşma programına katılacak.
Etiketler: #Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu #trabzon
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