AP, Rusya'yı 'terörizmin sponsoru' olarak tanıyan bir karar taslağı sundu

18 Kasım 2022 Cuma, 15:50

Avrupa Parlamentosu (AP), 23 Kasım'da Strazburg'da yapılacak genel kurul oturumunda oylanacak olan ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin Rusya'yı "terörizmin devlet sponsoru" ilan etmeyi amaçladıkları bir karar taslağı yayınladı.

Belgede, "AP, Rusya Federasyonu'nu terörist devlet ilan eder ve Rus organlarının eylemlerini (özellikle Ukrayna ile ilgili olarak)... terörist saldırılar olarak kabul eder... Avrupa Konseyi ve üye devletleri Rusya'yı terörist devlet olarak tanımaya ve Rusya ile tüm işbirliğini sona erdirerek, temsilcileriyle temasları dondurarak ve BM Güvenlik Konseyi ve G20 gibi uluslararası örgütler de dahil olmak üzere Rus büyükelçilerini sınır dışı ederek Rusya'yı uluslararası alanda kapsamlı bir şekilde izole etmek için etkili önlemler almaya çağırır" ifadelerine yer verildi.

AP milletvekilleri, "Rusya tarafından ya da Rusya adına özellikle Ukrayna'da işlenen terör eylemlerinin telafi edilmesi için dondurulmuş Rus devlet ve özel varlıklarının kullanılması" çağrısında bulunacak.

AP, AB'nin Rusya politikasının güncellenmesi ve AB'nin ülkeleri terörist olarak tanımasına ve onlara ve onlarla işbirliği yapan devletlere "ciddi ekonomik ve diplomatik kısıtlamalar" getirmesine izin verecek özel bir rejim geliştirilmesi çağrısında bulundu.